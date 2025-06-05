Большая вода постепенно уходит из Тарко-Сале. Как сообщает сегодня паблик «Ямал. Официально», на части из 280 подтопленных дачных участков уровень воды начал падать. Также уменьшился приток талых вод из тундры в маленькие реки, которые ранее спровоцировали паводок.

Уровень реки Пяку-Пур за сутки опустился на 5 см и сейчас составляет 990 см. Угрозы выхода реки из берегов нет.

По данным ямальских властей, для ликвидации последствий затопления и помощи населению на месте задействовано 229 специалистов спасательных служб, группировка усилена за счёт окружных подразделений. Работает техника. Продолжается укрепление защитных насыпей: общий объём уже составляет более четырех тысяч кубических метров.

Напомним, из-за резкого потепления в тундре начал обильно таять снег, а также разлилась река Пяку-Пур. Вода затопила 280 участков, из зоны подтопления эвакуирован 81 человек.

В Тарко-Сале объявлен режим ЧС, он действует и в Пуровском районе.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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