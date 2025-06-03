В Тарко-Сале в связи с паводком объявлена ЧС

В Тарко-Сале в связи с паводком объявлена чрезвычайная ситуация.

Об этом сообщил глава администрации Кирилл Трапезников. Реакция на приход большой воды поступила спустя два дня, сообщает «Новый День», после того, как гневные комментарии терпящих бедствие жителей наводнили социальные сети.

«Земляки! В связи с подтоплением территорий дальних, средних и ближних дач принято решение о введении с 3 июня муниципального режима «Чрезвычайная ситуация».

Основные усилия по-прежнему сосредоточим на организации вывоза жителей из зоны возможного подтопления, готов пункт временного размещения. Продолжим всестороннее обеспечение аварийно-спасательных и других неотложных работ для обеспечения безопасности жителей. В работе задействовано более 200 человек, еще почти 100 есть в оперативном резерве. Усилиям группы оперативного реагирования в медицине и сфере ЖКХ. Осуществляем полный контроль за системами водоснабжения, электроэнергии. Ведем круглосуточное дежурство. Просьба сохранять спокойствие, мы делаем все необходимое. Напоминаю номер телефона «Горячей линии»: 83499722310 и 112», – написал Трапезников в социальных сетях.

На помощь жителям Тарко-Сале также сегодня отправлены сотрудники МЧС. В Пуровском районе введен режим повышенной готовности.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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