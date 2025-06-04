Жителям затопляемого паводком Тарко-Сале настоятельно рекомендуют привиться от гепатита А

Жителям Тарко-Сале предлагают на фоне весеннего паводка привиться от гепатита А.

Как сообщает «Новый День», в телеграм-канале, открытом для сбора жалоб и вопросов жителей. Начали появляться вопросы о некоем поквартирном обходе, который проводится врачами в Тарко-Сале.

Администрация Пуровского района такой обход подтверждает: «Сотрудники ТЦРБ проводят подворовые обходы с целью вакцинации жителей, временно эвакуированных с подтопленных территорий. Это связано с повышенным риском возникновения инфекционных заболеваний, вызванных неблагоприятными условиями. Мы настоятельно рекомендуем вам пройти вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и здоровье вашей семьи. Со всеми вопросами можете обратиться в по телефону: 2-12-55!»

«Все верно, в условиях введенного режима ЧС на территории Тарко-Сале по квартирам ходят сотрудники Тарко-Салинской ЦРБ с целью вакцинации населения», – говорится в другом сообщении.

Напомним, накануне в Тарко-Сале в связи с затоплением талыми водами объявлена муниципальная ЧС – она затрагивает районы ближних, средних и дальних дач. В Пуровском районе объявлен режим повышенной готовности, для оказания помощи населению накануне в территорию выдвинулась усиленная группировка МЧС.

Затопление Тарко-Сале в администрации района связывают с аномальным потеплением – температура воздуха поднялась на 10 градусов и тундра начала ускоренно оттаивать, добавила проблем и река Пяку-Пур, где уровень воды поднялся выше критических отметок, побив 25-летний рекорд, но уже начал падать – он сегодня составляет 995 см.

Жителей Тарко-Сале убедительно попросили не пить воду из-под крана и не использовать талые воды в быту, для всех желающих осуществляется раздача чистой бутилированной воды. Из зоны подтопления вывещен 81 человек, вода находится на 221 участке.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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