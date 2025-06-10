В Тарко-Сале установили трубу для отвода паводка

В Тарко-Сале установили водопропускную трубу, чтобы вода из района дач могла уходить.

«Её диаметр 1 метр 20 см. Она позволит отвести воду сейчас и в дальнейшем во времена дождей или талых вод», – написал накануне глава Пуровского района Кирилл Трапезников.

10 июня он уточнил, что вода по этой трубе начала уходить. «Смотрим ежечасно за её уровнем, чтобы не допустить подтоплений на других территориях», – сообщил мэр.

В ночь на 2 июня в Тарко-Сале прорвало насыпь (или дамбу, как её сперва назвал Кирилл Трапезников). Вода затопила частные дома – район дальних, средних и ближних дач. Люди пожаловались на то, что власти никак не оповещали их о том, что есть риск затопления. Кирилл Трапезников признался, что власти и сами не знали, что дачи будет топить – по прогнозу вода должна была пойти в другом месте.

Потоп мог спровоцировать снежный полигон вблизи дач – туда свозили снег всю зиму. О том, правильно ли его разместили и будут ли ещё возить туда снег в следующем сезоне – пока не сообщается.

Силовики поводят проверку правильности действий чиновников во время и до половодья.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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