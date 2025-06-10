Новый замгубернатора Ямала Гурарий прокомментировал назначение

Новый заместитель губернатора ЯНАО Евгений Гурарий сообщил, что пока знакомится с теми департаментами, которые будет курировать.

Сегодня он посетил заседание ЗС Ямала, на котором официально назначили дату выборов окружных депутатов. «Предстоит работа с депутатским корпусом, поэтому планирую также познакомиться с парламентариями»,– отметил новый член окружного правительства.

Евгений Гурарий в беседе с агентством «Новый День» сообщил, что пока не думал, стоит ли заводить соцсети. «Если это будет нужно для информирования населения, то, конечно, я это сделаю. Команда губернатора Ямала является очень открытой, я тоже намерен придерживаться принципов открытости в своей работе», – заключил замгубернатора.

Г-н Гурарий был официально представлен членам окружного правительства накануне, 9 июня. Он будет курировать три ведомства: аппарат губернатора ЯНАО, государственно-правовой департамент и департамент госзаказа.

Новый заместитель главы округа стал одиннадцатым членом правительства Ямала и, соответственно, десятым заместителем губернатора. Поправки в состав правительства г-н Артюхов внёс также 9 июня. В этот же день глава округа перераспределил полномочия между заместителями. Департамент госзаказа ранее был в ведении «экономического» заместителя Александра Калинина, государственно-правовой департамент курировал зам по внуполу Сергей Климентьев, а аппарат губернатора был в ведении социального зама Ирины Новосёловой.

Салехард, Наталья Ефремова

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