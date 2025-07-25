Губернатор Ямала отдаст под контроль нового зама Гурария все крупные проекты

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов передаёт полномочия по проектной деятельности новому заместителю – Евгению Гурарию. Согласно свежему решению главы региона, с 1 октября 2025 года аппарат губернатора, который находится в подчинении у г-на Гурария, получит полномочия проектного офиса. Сейчас проектный офис входит в состав департамента экономики. А депэкономики, в свою очередь, курирует другой заместитель главы региона – Александр Калинин.

Проектный офис занимается крупными инвестиционными проектами на Ямале, окружными проектами, а также национальными проектами. В том числе, именно проектный офис занимается созданием туристического комплекса Рай-Из, платной дороги к нему, а также концессионным соглашением по строительству нового терминала аэропорта Салехарда.

Евгений Гурарий был назначен в правительство Ямала в начале июня 2025 года. Он также курирует департамент госзаказа и государственно-правовой департамент.

Кураторство нацпроектов – не новое направление для чиновника. Он занимался этим ещё работаю в администрации Свердловской области.

Ранее проектный офис ЯНАО возглавлял Олег Клочков. Но сейчас он руководителем не значится. И.о. руководителя указан Иван Фадин.

Салехард, Наталья Ефремова

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