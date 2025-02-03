В Салехарде откроют магазин «Вкусвилл», двухэтажный ресторан и ТРЦ

В Салехарде появится магазин от бренда «Вкусвил», тут же построят двухэтажный ресторан с пабом и торговый центр. Об этом сообщил руководитель проектного офиса ЯНАО Олег Клочков на пресс-конференции 3 февраля 2025 года.

«Ведём переговоры с сетью магазинов здорового питания «Вкусвилл». Есть много хороших примеров в регионе, когда ассортимент магазинов появляется на полках наших предпринимателей. Но задача более амбициозная – хотим открыть полноценный магазин с полным ассортиментом. Возможно, не под брендом «Вкусвилл», но с плотным сопровождением торговой сети. Наверное, первые два магазина появятся в Новом Уренгое и Салехарде в этом году», – сказал г-н Клочков.

Он также рассказал, что в Салехарде определён пул инвесторов для строительства торгово-развлекательного центра. «Очень рассчитываем, что также в 2025 году из переговоров, из обсуждения финансовых моделей перейдём в конкретные договорённости с одним из таких инвесторов и приступим уже к проектированию ТРЦ», – заявил спикер. Он добавил, что если всё получится, в том числе и с привлечением кредитных средств, такой проект может появиться в микрорайоне Обдорский, за гостиницей «Юрибей». Это одна из приоритетных ллощадок для размещения торгового объекта.

Двухэтажный ресторан в окружной столице планируют возвести недалеко от Обдорского острога. «Приступаем к активной фазе строительства ресторанного комплекса в Салехарде», – отметил н-н Клочков. Он пояснил, что на первом этаже будет ресторан. На втором этаже, возможно, откроется HARAT'S PUB. «Рассчитываем что к декабрю ресторан откроется», – заключил чиновник. Планы по бару ещё не уверждены и могут быть скорректированы.

Олег Клочков напомнил, что в 40 км от города Лабытнанги готовится к открытию турбаза «Харбей», которая должна стать «изюминкой туристического кластера». «Станет хорошим местом отдыха жителей Салехарда и Лабытнаног, и всего округа», – уточнил глава проектного офиса.

Салехард, Наталья Ефремова

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