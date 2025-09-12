Ирландский паб открыли в Новом Уренгое с господдержкой

В Новом Уренгое открылся паб «Harat's» по франшизе. Заведение общепита получило господдержку: владельцы имеет статус резидентов Арктической зоны РФ – они получили участок в аренду без торгов.

Кроме того, Роман Азизи и Никита Красюков получили от специалистов окружного центра «Мой бизнес» сопровождение по принципу «одного окна», а также ряд компенсаций – средства на приобретение франшизы, на реализацию масштабных проектов и на подключение к инфраструктуре, сообщают в департаменте экономики Ямала.

«Наше заведение разнообразит кулинарную карту города и удовлетворит самые разные вкусы, мы в этом уверены», – отметил управляющий ирландского паба Harat's Максим Попов.

Ранее в правительстве Ямала не исключали, что такой же паб откроется и в Салехарде.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube