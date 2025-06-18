В Новом Уренгое за взятку оштрафовали компанию – производителя ремонта в мэрии

Прокуратура выяснила, что одна из компаний в Новом Уренгое регулярно одаривала «подарками» муниципального служащего в обмен на подряды. Пока что компания оштрафована на полмиллиона рублей: российское законодательство позволяет не только привлечь коррупционеров к уголовной ответственности, но и оштрафовать их в рамках административного производства. Уголовное дело пока находится в производстве.

Вознаграждения передавали в 2022 году, когда мэром Нового Уренгоя был Андрей Воронов (сейчас находится в СИЗО).

«С июня по октябрь 2022 г. директор коммерческой организации передал незаконное вознаграждение в виде имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера заместителю начальника одного из муниципальных казённых учреждений города. Вознаграждения передавались за осуществление общего покровительства на стадии заключения муниципальных контрактов, создание дополнительных преимуществ перед другими участниками закупок, выраженных в информировании при проведении конкурсных процедур, заключение контрактов по наиболее выгодной цене», – объяснили в прокуратуре ЯНАО.

Там не называют компанию. Из собственных источников агентству «Новый День» известно, что речь идёт о фирме «Градстрой». Директор и учредитель – Евгений Зуев. Фирма в конце 2024 года получила контракт на ремонт здания администрации города на 120 млн рублей, она же обустраивала Аллею мужества. В 2023 году фирма получила крупный подряд на ремонт парка дружбы на 729 млн рублей.

В 2022 году компания ремонтировала детские сады, приют для животных, детские площадки. Заказчиком работ было МКУ «Управление муниципального хозяйства». Не исключено, что сотрудник именно этого муниципального учреждения брал «подарки».

Прокурор Нового Уренгоя в отношении организации возбудил административное дело по ч. 1 ст. 19.28 (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). На машину фирмы наложили арест.

Суд назначил коммерсантам штраф в размере 500 тыс. рублей.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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