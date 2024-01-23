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Вторник, 23 января 2024, 13:40 мск

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Контракт на благоустройство парка в Новом Уренгое за 730 млн рублей без конкуренции забрал местный бизнесмен

фото – проектная документация Парка дружбы

Создавать новый облик Парка дружбы в Новом Уренгое будет местная компания «Градстрой». У компании не было конкурентов – никто больше не захотел выполнять работы на 729 млн рублей. Контракт фирма получит по максимальной цене.

Ранее агентство «Новый День» подробно описывало новую планировку парка. Он будет разбит на несколько зон – центральная аллея, зоны отдыха, спортивная зона. В парке обустроят зону для выгула собак. По периметру парка будет обустроена велодорожка.

На площади рядом с фонтаном «Парус» расположится кафе.

Работы должны завершить до ноября этого года.

Соучредителем и директором фирмы «Градстрой» является Евгений Зуев.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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