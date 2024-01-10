На украшение «Парка Дружбы» в Новом Уренгое потратят 730 млн рублей (ФОТО)

Городские власти Нового Уренгоя ищут подрядчика для дорогостоящего благоустройства «Парка Дружбы». Максимальная сумма контракта – 730 млн рублей. Итоги аукциона подведут ближе к концу месяца.

Срок выполнения работ – до ноября 2024 года.

Парк будет условно разбит на несколько зон – центральная аллея, зоны отдыха, спортивная зона. Хорошие новости для тех, у кого есть питомцы – в парке обустроят зону для выгула собак.

Физкультурно-спортивная зона будет включать скейт-парк, спортивные площадки, территорию воркаута, зону настольного тенниса. По периметру парка будет обустроена велодорожка. Также установят пункт проката.

Зона отдыха – это экотропы с деревянными настилами. В парке сделают площадь деревянных скульптур, качели для взрослых, зоны для фотосессий во время свадебных церемоний.

На площади рядом с фонтаном «Парус» расположится кафе.

Проектировщики нарисовали для общественной территории парка амфитеатр и сцену. Согласно рендерам, сидения амфитеатра будут подсвечиваться. Планируется также, что в амфитеатре установят бетонные блоки для растений.

Появится также детская площадка.

Примечательно, что проектную документацию заказывали не через госзакупки, а через непрозрачный «Региональный инновационно-инвестиционный фонд Ямал».

Напомним, что к юбилею Нового Уренгоя «Газпром» обещал построить в городе крытый променад, стилизованный под курортный парк.

Кроме того, власти нашли подрядчика для строительства концертного зала за 20 млрд рублей – это «Велесстрой».

фото - проектная документация

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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