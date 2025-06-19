В селе Шурышкары ликвидируют последствия потопа

Еще один населенный пункт в ЯНАО оказался подтоплен в результате половодья. Речь идет о селе Шурышкары. В местной реке поднялась вода и нагонная волна подтопила несколько земельных участков.

Как рассказал глава Шурышкарского района Олег Попов, накануне вечером он побывал на месте и пообщался с жителями. «Обошли все девять земельных участков, которые подверглись нагонной волне, вызванной сильным западным ветром. Ущерба домовладениям не причинено. Вода подмыла основание под плитами, ведущими на пассажирский причал. Начали работу по восстановлению. В момент непогоды на защиту домов оперативно бросили силы и средства. Организовали доставку мешков с песком. На сегодня это 140 тонн песка и 620 мешков. Укрепление берега нужно продолжить, предоставим шурышкарцам еще 400 мешков, – отметил в своем телеграм-канале Попов.

По его словам, помощь шурышкарцам также оказали сотрудники пожарной части, «Ямалкоммунэнерго», клубной системы, школы, члены добровольной пожарной дружины и волонтёры. «Благодарю всех за неравнодушие. Уже вчера вечером погода наладилась, ветер стих. Но ситуацию по-прежнему держим на особом контроле»,– сообщил Попов.

Напомним, что ранее вода затопила часть земельных участков в Тарко-Сале. Потоп был связан с быстрым таянием снега в тундре. В районе для ликвидации последствий паводка проводилась эвакуация людей, было объявлено ЧС, которое сняли накануне.

Салехард, Елена Васильева

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