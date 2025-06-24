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Вторник, 24 июня 2025, 08:36 мск

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Замдиректора Депобра на Ямале Кикнадзе ушла из правительства

Заместитель директора департамента образования ЯНАО Александра Кикнадзе вновь ушла из правительства округа. Она покинула госслужбу в связи с переездом, уточнили в правительстве.

Александра Кикнадзе (ранее Кирксова) была назначена на пост замдиректора Депобра зимой 2023 года. Она возглавляла проектный отдел в ведомстве. Один из проектов, курируемый чиновницей – развитие билингвального образования в регионе.

Зимой 2025 года департамент образования округа возглавила приглашённый специалист Зоя Чернышева.

До назначения в Депобр г-жа Кикнадзе какое-то время не работала в правительстве Ямала – она вернулась на службу после перерыва. Оразования стало новой сферой для чиновницы – в правительство Ямала Александра Кикнадзе приходила как пиарщик Дмитрия Артюхова.

Салехард, Наталья Ефремова

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