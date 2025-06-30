В Ноябрьске объявлен трехдневный траур из-за гибели пяти человек

В Ноябрьске объявлен трехдневный траур с в связи со смертельным ДТП, в котором погибло сразу пять человек, в том числе дети.

Как написал в своих соцсетях глава города Алексей Романов, произошедшее – страшная трагедии, весь город скорбит вместе с родными и близкими погибших. Еще четверо пострадавших находятся в больнице, за их жизни борются врачи. Семьям жетвр ДТП Ноябрьск окажет всю необходимую помощь.

В Ноябрьске на три дня отменяют все увеселительные мероприятия, к школе, где учились погибшие дети, люди несут цветы и игрушки.

Напомним, 28 июня 2025 года около 20 часов местного времени на 297 км автодороги Сургут-Салехард произошло смертельное ДТП.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Соболь» во время обгона грузовых машин допустил столкновение с автомобилем «Солярис». В результате ДТП пострадало 5 человек, в том числе двое детей, погибло на месте происшествия, 4 человека, один из которых несовершеннолетний, были госпитализированы. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ноябрьск, Елена Васильева

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