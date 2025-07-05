В Новом Уренгое пьяный сбросил в «Вечный огонь» труп лисы

В Новом Уренгое перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в осквернении символов воинской славы России

По данным следствия, в Новом Уренгое 31 декабря 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории площади «Памяти», сбросив в горелку «Вечного огня» труп лисы.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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