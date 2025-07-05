В Новом Уренгое пьяный сбросил в «Вечный огонь» труп лисы

В Новом Уренгое перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в осквернении символов воинской славы России
По данным следствия, в Новом Уренгое 31 декабря 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории площади «Памяти», сбросив в горелку «Вечного огня» труп лисы.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.
Новый Уренгой, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»