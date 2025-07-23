Новоуренгоец осужден за сжигание трупа лисы в «Вечном огне»

Суд вынес приговор новоуренгойцу, который бросил труп лисы в пламя «Вечного огня». Осужденный сделал это будучи пьяным.

Его признали виновным в осквернении символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Теперь ему нужно отработать 320 часов на благо общества.

ЧП случилось перед новым годом – в ночь с 30 на 31 декабря 2024 г.

«Мужчина в присутствии прохожих бросил найденный труп лисы в пламя «Вечного огня» мемориального комплекса «Трёх войн» в Новом Уренгое», – уточнили в прокуратуре Ямала.

Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело расследовалось следователями СУ СК России по ЯНАО.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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