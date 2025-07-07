Охранник школы, который пропустил на уроки мальчика с пневматическим пистолетом, отправлен под суд

В Новом Уренгое под суд отправляется охранник школы, который пропустил на уроки мальчика с пневматическим пистолетом. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Напомним, что 10 октября 2024 года учащийся 9 класса пронес в школу № 17 пневматический пистолет, который выстрелил внутри сумки. Пневматическая пуля задела учащуюся 8 класса, к счастью, легко – девочку доставили в больницу со ссадиной на щеке, в госпитализации она не нуждалась.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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