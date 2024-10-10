Мальчик принес в школу пистолет и случайно легко ранил одноклассницу

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту ЧП в местной школе.

По данным следствия, 10 октября 2024 года учащийся пронес в школу пневматический пистолет, который выстрелил внутри сумки. Пневматическая пуля задела учащуюся, к счастью, легко – девочку доставили в больницу со ссадиной на щеке, в госпитализации она не нуждалась.

«В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении», – сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Как пояснили «Новому Дню» в департаменте образования ЯНАО, предварительно установлено, что мальчик купил пневмопистолет на маркетплейсе. В результате неосторожного обращения произошел выстрел в пол, а от него уже рикошетом была задета девочка.

ЧП случилось в школе 17, сообщает «Ямал1».

Новый Уренгой, Елена Васильева

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