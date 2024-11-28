Металлорамки в школах Ямала игнорируют пневматику

Прокуратура озвучила итоги проверки школ после двух инцидентов стрельбы из пневматики на Ямале. Как выяснилось, рамки металлоискателей не везде обнаруживают пневматическое оружие. Сенсацией эта информация не стала: после того, как ученики стреляли в школах, власти Ямала сразу сообщили, что рамки на входе пистолеты не определили.
«Прокурорами Муравленко, Новый Уренгой, Пуровского, Тазовского, Ямальского районов, Надымским городским прокурором выявлены нарушения в работе металлоискателей, установленных в детских садах и школах. В отдельных учреждениях указанное оборудование не позволило обнаружить пневматический пистолет»,– рассказали в прокуратуре.
Также правоохранители нашли проблемы в контроле за входом в сады и школы.
Прокуроры обнаружили нарушения в работе частных охранных предприятий в образовательных учреждениях в Лабытнанги, Салехарде, Губкинском, Муравленко, Приуральском и Пуровском районов.
«Всего в ходе проверки прокурорами пресечено более 200 нарушений, для устранения которых внесено 56 представлений»,– заключили в прокуратуре Ямала.
Там контролируют устранение нарушений.
Салехард, Наталья Ефремова
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