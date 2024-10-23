Глава Губкинского Бандурко после стрельбы в школе обещает «обсудить меры безопасности»

Глава Губкинского Андрей Бандурко решил высказаться о стрельбе в школе Пурпе. Он сообщил, что обсудит с коллегами меры безопасности. Речь идёт о ЧП, которое случилось вчера, 22 октября.

Деаятиклассник принёс в школу пневматический пистолет и выстрелил в другого ученика. Пуля попала в палец ноги и оставила ушиб. В начале октября стрельба из пневматики стала причиной ЧП в школе Нового Уренгоя.

Комментарий главы Губкинского довольно неконкретный.

«В соцсетях появляется информация по поводу ситуации, которая произошла в одной из школ. Подросток пришёл в учебное заведение с пневматическим пистолетом и в результате неосторожного обращения попал в другого ребенка. К счастью, травма пальца ноги оказалась легкой. Но, в любом случае, такие ситуации в школах недопустимы! Делом занимаются правоохранительные органы.

Завтра мы проведем заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором, в первую очередь, детально разберем произошедшую ситуацию, обсудим усиление мер безопасности в школах и профилактической работы с детьми и родителями», – написал мэр в своем канале.

Губкинский, Наталья Ефремова

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