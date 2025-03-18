На Ямале стрелявшего на уроке подростка отправят в спецшколу

В Губкинском осудили подростка, который принёс в школу пневматический пистолет и начал стрелять на уроке, а также травмировал другого ученика. Стрелявшего ямальца отправят в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им 18 лет. Об этом сообщает прокуратура округа, которая поддержала обвинение в суде.

Мальчик признан виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

«22 октября 2024 года несовершеннолетний пронёс в школу пневматический пистолет, из которого во время урока физики произвёл два выстрела через окно. После чего подросток направился в туалет, где, используя тот же пистолет, выстрелил в правую ногу одному из школьников, причинив тому средний вред тяжести здоровью, а затем выстрелил в сторону одной из стен туалета. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Вместе с тем на основании уголовного закона подсудимый освобождён от отбывания наказания, к нему применена принудительная мера воспитательного воздействия», – объяснили в Следкоме Ямала.

Также суд по ходатайству государственного обвинителя вынес частное постановление управлению образования администрации Губкинского о принятии необходимых мер для устранения нарушений закона, выявленных при производстве по уголовному делу.

Кроме того, суд постановил выплатить моральный вред ребёнку, который пострадал – 50 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Судить также должны охранника из школы в Пурпе за то, что он пропустил ребёнка с пистолетом (ч.1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее сообщалось, что в школе Пурпе №9 девятиклассник принёс пневматический пистолет и выстрелил в другого ученика. Пуля попала в палец ноги и оставила ушиб. Аналогичное ЧП случилось и в школе Нового Уренгоя в тот же период.

После этого в школах Ямала провели проверки металлорамок на входах в учреждения. Выяснилось, что они игнорируют пневматику.

Губкинский, Наталья Ефремова

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