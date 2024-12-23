Охраннику школы в Пурпе, пропустившего мальчика с пневматическим пистолетом, предъявлены обвинения

Охраннику школы № 9 в Пурпе, где осенью произошла стрельба из пневматики, предъявлены обвинения. Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, речь идет о части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, в городе Губкинский 22 октября 2024 года обвиняемый, занимая должность охранника в МБОУ «СОШ №9», допустил ненадлежащее исполнение своих обязанностей по обеспечению внутриобъектового и пропускного режима. В результате чего, несовершеннолетний пронес в учебное заведение пневматический пистолет, из которого на уроке физики произвел два выстрела в окно, затем выстрелил в одного из школьников, причинив тому средний вред тяжести здоровью.

Следствием собрано достаточно доказательств вины обвиняемого, установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору.

Как ранее писал «Новый День» подростка, который строил стрельбу в школе, также отдали под суд.

Салехард, Елена Васильева

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