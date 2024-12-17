На Ямале подростка отдают под суд из-за стрельбы, которую он устроил в школе

На Ямале под суд пойдет подросток, который устроил стрельбу из пневматики в школе.

Напомним, что 22 октября 2024 года девятиклассник из школы № 9 Пурпе принес на уроки пневматический пистолет и стал показывать его другим ученикам. Как сообщается в материалах следствия, которые цитирует СКР по ЯНАО, несовершеннолетний, во время урока физики, произвел два выстрела через окно из пневматического пистолета. После чего, подросток направился в туалет, где, используя тот же пистолет, выстрелил в правую ногу одному из школьников, причинив тому средний вред тяжести здоровью, а затем выстрелил в сторону одной из стен туалета.

ЧП вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию об усилении безопасности в школах. Тем более, что случай в Пурпе был вторым за месяц в школах Ямала. В начале октября ученик школы № 17 в Новом Уренгое принёс в школу пистолет. Пневматика сработала в сумке, пуля отрекошетила от пола и попала в лицо одной из учениц.

После этого прокуратура провела проверки безопасности в школах округа. Ведомство подтвердило, что рамки металлоискателей не везде обнаруживают пневматическое оружие.



Как уточняет пресс-служба СКР по ЯНАО, в настоящее время следствием собрано достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. 16-летнему подростку из Пурпе предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Губкинский, Елена Васильева

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