На Ямале второй раз за месяц стреляют в школе

На Ямале очередное ЧП в школе, связанное с оружием. В Пурпе ученик принес в школу пневматический пистолет, который выстрелил. Силовики возбудили уголовное дело. Это второй случай за месяц в школах Ямала.

Иницдент произошёл 22 октября 2024 года. Мальчик демонтировал оружие другим детям и произвёл выстрел. Пуля попала в палец на ноге одному из учеников. У него зификсировали ушиб.

«Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в Следкоме Ямала.

ПрокуратураЯмала также проводит проверку. Известно, что пистолет принёс учащийся 9 класса МБОУ «СОШ № 9». Он, по версии надзрного ведомства, произвёл выстрел из пневматического пистолета в ногу другому ученику школы.

По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению образовательным учреждением и охранным предприятием требований законодательства

Как поясняет департамент образования округа, пистолет был мощностью до трех джоулей, принес его ученик основной школы.

В качестве профилактической меры 22 октября руководители управления образования Губкинского посетили школу для беседы с сотрудниками. 23 октября руководитель управления проведет совещание с директорами всех школ города, на котором будут обсуждаться меры по повышению безопасности.

Напомним, что 10 октября ученик школы № 17 в Новом Уренгое восьмиклассник принес в школу пистолет. Пневматика сработала в сумке, пуля отрекошетила от пола и попала в лицо одной из учениц. Её доставили в больницу со ссадиной на щеке, в госпитализации она не нуждалась.

Салехард, Елена Васильева

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