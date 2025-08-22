Сотрудника ЧОПа наказали за недосмотр, который привел к стрельбе в школе

В Новом Уренгое суд признал виновным охранника ЧОП «Кобра», который не досмотрел за учениками школы, в которой дежурил. В результате в учебном учреждении произошла стрельба из пневматики, был травмирован один из учеников.

Напомним, что инцидент, о котором идет речь, произошёл 22 октября 2024 года. Ученик 9 класса пронес в школу № 9 пневматику и показывал ее детям, потом произвёл выстрел. Пуля попала в палец на ноге одному из учеников. У него был зафиксировали ушиб.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному охраннику наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

