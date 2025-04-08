Еще одно ЧП в Новом Уренгое: студент техникума выстрелил из пневматического пистолета

Второе ЧП за два дня в образовательной сфере Нового Уренгоя. 8 апреля в техникуме учащийся открыл стрельбу из пневматического пистолета. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст.238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).

По данным следствия, студент одного из техникумов города Новый Уренгой во время занятий произвел выстрел из пневматического пистолета. Пострадавших от данных действий не имеется.

На месте происшествия работают следователи СКР, проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Напомним, что 7 апреля мальчик 11 лет, ученик школы номер 3 Нового Уренгоя, принес на занятия складной ножик. У учащегося произошла ссора с девочкой, которая посещает ту же школу. Ее пришел разнимать охранник. Мальчик ударил мужчину ножиком и попал в щеку. Порез угрозы жизни не нес. По данному факту также было возбуждено уголовное дело. Ребенка направили на медицинскую экспертизу. Мэр города Антон Колодин в связи с данными ЧП призвал контролирующие органы обратить внимание на происходящее, провести собрания с родителями, где указать на правила поведения, проверить рамки на входах в учебные учреждения и т.д.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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