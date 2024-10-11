Глава Салехарда тоже решил проверить школы через день после ЧП с пистолетом

Глава Салехарда Алексей Титовский сегодня заявил о срочных проверках школ в столице Ямала после выстрела в школе Нового Уренгоя. ЧП случилось накануне в школе №17 Нового Уренгоя. Девятиклассник принёс в школу пистолет и случайно выстрелил в девочку. В Сети появилось видео из той самой школы, на котором этот мальчик снова с пистолетом и стреляет уже в воздух. Когда оно было сделано, неясно. Но это породило разговоры о том, что школьник приносит пистолет не в первый раз и на это никто не обращает внимание.

«Каждый житель Ямала вчера был обеспокоен инцидентом, произошедшим в новоуренгойской школе. Глава города поручил департаменту образования и профильной городской комиссии обеспечить проверку работы служб охраны, систем безопасности и оперативного реагирования, а также качество межведомственного взаимодействия. Дополнительные инструктажи будут проведены с педагогическим составом. О результатах работы начальник департамента образования даст отчёт главе города уже на следующей неделе», – сообщили в официальном канале администрации Салехарда в телеграм.

Вчера глава Нового Уренгоя Антон Колодин также распорядился проверить школы в газовой столице.

Кроме того, уголовное дело по факту стрельбы в школе возбудил следственный комитет.

Салехард, Наталья Ефремова

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