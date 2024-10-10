В Новом Уренгое после выстрела в школе проверят безопасность учебных заведений

Глава Нового Уренгоя Антон Колодин заявил о массовой проверке безопасности школ после того, как старшеклассник ранил девочку из пневматического пистолета. ЧП случилось 10 октября в школе №17, следователи уже возбудили уголовное дело и обещали проверить состояние охраны учебного заведения.

Как написал г-н Колодин в своём тг-канале, он дал несколько поручений подчинённым.

Первое касается самого главного вопроса, который сейчас задают все ямальцы: разобраться, как пистолет попал в школу 17 через пост охраны. Также г-н Колодин попросил оперативно провести во всех школах беседы с учениками о недопустимости подобного поведения и о его последствиях.

Глава Нового Уренгоя, кроме того, поручил комиссии по делам несовершеннолетних взять ситуацию на особый контроль.

Также из его поста стало известно, что мэрия организует проверку всех входных групп в городских школах с участием надзорных ведомств и силовых структур.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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