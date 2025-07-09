СКР призывает ямальских родителей не оставлять окна открытыми

СКР по ЯНАО призывает родителей помнить о безопасности не оставлять детей у открытых окон.

«В связи с сохранением теплой погоды в регионе и участившимися случаями падений детей из окон следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу напоминает гражданам об опасности оставления детей у открытых окон или в проветриваемом помещении

Важно помнить, что нескольких секунд без вашего внимания достаточно, чтобы случилась беда! Рассчитывать на москитную сетку опрометчиво и легкомысленно», – отметили в пресс-службе ведомства.

СКР публикует правила, которые помогу избежать ЧП. Убедитесь, что:

– окна в вашей квартире оборудованы специальными ограничителями открывания и детскими замками;

– для проветривания помещения вы используете только вертикальный режим открытия окна;

– вы не оставляете малыша одного в комнате с открытым окном, даже чтобы быстро выключить плиту на кухне;

– в комнате, где проводит время малыш, вблизи окна нет никакой мебели, по которой он мог бы взобраться на подоконник, пока вы отвлеклись на экран смартфона;

– объясните детям, что открытое окно представляет опасность из-за возможного падения.

Напомним, сегодня в пять утра трехлетний ребенок выпал из кона квартиры на 4 этаже и получил тяжелые травмы. Мальчик находится в реанимации, ему оказывается врачебная помощь.

Салехард, Елена Васильева

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