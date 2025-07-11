В Губкинском двухлетний ребенок упал из окна

На Ямале второй за эту неделю случай выпадения маленького ребенка из окна. СКР расследует обстоятельства ЧП в Губкинском.

Предварительно установлено, что 9 июля в вечернее время двухлетняя девочка находилась в комнате одна, без присмотра взрослых. Окно было открыто и оснащено москитной сеткой. Девочка самостоятельно забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала её веса и выпала на улицу. Девочка была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Напомним, что 9 июля в Новом Уренгое трехлетний мальчик выпал из открытого окна в квартире на 4 этаже. Он был помещен в реанимацию.

Губкинский, Елена Васильева

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