В детских садах Лабытнанги вспышка энтеровируса

Жители Лабытнанги жалуются в социальных сетях на повышение заболеваемости энтеровирусом среди детей, посещающих детские сады. «Не пора ли ввести карантин в садах полностью?Посмотрите сколько деток болеют этой заразой, которая ни чем не лечится!?А какие страдания они переносят?Это хорошо если ребёнок без температуры перенёс заболевание,а если температура под 40,встать дети на ножки не могут,а так же ни пить ни есть.Думаю Управлению образования тоже нужно принимать хоть какие то меры!» – написал один из пользователей на страничке Вконтакте «Лабытнанги Инфо» (орфография и пунктуация – авторские).

Другие пользователи вопрос поддержали, кто-то даже предложи закрывать группы на карантин в случае появлении заболевших.

В администрации Лабытнанги проблем признали – заболеваемость энтеровирусом есть, она носит сезонный характер. И призвали родителей быть более внимательными к детям, в случае наличия вопросов к здоровью – сразу обращаться к врачам. «Добрый день. В настоящее время в образовательных учреждениях города выявлены случаи энтеровирусной инфекции у детей. При выявлении нескольких случаев в одной группе детского сада по постановлению Роспотребнадзора принимаются необходимые профилактические меры, в том числе разобщение детей. Разобщение позволяет предотвратить дальнейшие распространение инфекции.

Уважаемые родители, убедительно просим при самых первых признаках заболевания у ребенка незамедлительно обращаться к врачу», – отметили в комментарии представители администрации Лабытнанги.

Отметим, что сезонный рост заболеваемости энтеровирусом наблюдается и в Свердловской области, в Североуральске даже пришлось отменить День города.

Лабытнанги, Елена Васильева

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