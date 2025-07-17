На Ямале за июль третий ребенок выпал из окна

На Ямале за июль уже третий ребенок выпал из окна, Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, на этот раз ЧП случилось в Губкинском.

Предварительно установлено, что 16 июля вечером двухлетний ребенок находился в комнате один, без присмотра взрослых. Окно было открыто и оснащено москитной сеткой. Мальчик самостоятельно забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В результате чего он выпал из окна. Мальчик был доставлен в больницу, ему была оказана квалифицированная помощь. Угрозы жизни и здоровью ребенка нет.

Следователями СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, что 9 июля в Губкинском двухлетняя девочка выпала из окна, а вНовом Уренгое – трехлетний мальчик.

Губкинский, Елена Васильева

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