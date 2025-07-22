На Ямале грант для молодых исследователей вечной мерзлоты вырос до 200 тыс. рублей

На Ямале вырос размер компенсации проезда и проживания студентам из разных регионов, которые изучают вечную мерзлоту в автономном округе. Тревел-грант, как его называют чиновники, увеличился со 150 до 200 тыс. рублей.

«С осени этого года начнём выдавать гранты студентам последних курсов и молодым учёным, заинтересованным в изучении вечной мерзлоты. Они смогут пройти стажировку в регионе и воспользоваться лабораториями для подготовки научных работ. Компенсируем проезд и проживание в сумме до 200 тысяч рублей», – сообщил губернатор Дмитрий Артюхов, выступая на заседании координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий. Провёл мероприятие вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее губернатор отмечал, что учёные смогут приехать и проводить исследования по десяти приоритетным для Ямала темам в местных лабораториях. «С одной стороны, студенты будут знакомиться с регионом и выполнять свои научные работы, с другой – будем получать прикладные результаты исследований под нужды округа», – объяснял г-н Артюхов.

С 2023 года на Ямале также выплачивается премия губернатора специалистам в области мерзлотоведения и грунтоведения, строительства и архитектуры: семеро учёных получили поддержку от 500 тыс. до миллиона рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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