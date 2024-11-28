На Ямале будут выдавать тревел-гранды для молодых ученых, исследующих вопросы вечной мерзлоты

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принимает участие в работе IV Конгресса молодых ученых, который проходит в эти дни в Сочи. Глава арктического региона выступил в качестве спикера на сессии «Гранты и таланты: как регионы поддерживают науку».

В своем выступлении глава региона подробно остановился на исследованиях вечной мерзлоты и поддержке округом науки в этом направлении. «Ямал – это фронтир России в Арктике. Регион очень активно развивается, у нас реализуются масштабные экономические проекты. Уже на протяжении семи лет объем инвестиций в основной капитал у нас превышает триллион рублей. Всего два региона в стране, где системно происходит такой объем вложений, – это столица и Ямал. У нас это вложения с точки зрения технологий, инновационные, нестандартные, в жестких климатических широтах. И, конечно, для развития требуются современные научные подходы. А с другой стороны, многим ямальским городам еще и не исполнилось пятидесяти лет, поэтому своей научной накопленной основы у нас нет», – отметил Дмитрий Артюхов.

Губернатор Ямала рассказал, что не менее 90 процентов площади Ямала стоит на вечной мерзлоте, в том числе населенные пункты и промышленные объекты. Таяние вечномерзлых грунтов – это вопрос, требующий научно-обоснованных и управленческих решений, что не раз отмечал и Президент страны.

Последние несколько лет Ямал комплексно занимается проблемой деградации вечной мерзлоты. В этом году в округе заработал региональный закон о мерзлоте. Округ обеспечивает работу Научного центра изучения Арктики, который первым в стране интегрировал региональные скважины в государственную систему мониторинга. Сеть мониторинга помогает отслеживать изменения мерзлоты на 300 тыс. кв. км в реальном времени и систематизировать их в ГИС «Ямал-Арктика».

Четвертый год на базе Научного центра изучения Арктики работает первая в стране лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности. Уже в 2025 году начнут работу еще две лаборатории – комплексная грунтовая в Салехарде и дорожно-строительная лаборатория в Новом Уренгое. Оборудование в обеих будет более чем на 90 процентов отечественное. Благодаря новым мощностям округ сможет получать точные независимые данные во всех отраслях промышленного и гражданского строительства. Результатом работы системы мониторинга будет замкнутый цикл экспертизы проектов по ремонту и строительству. Новые лаборатории смогут исследовать грунты по всем видам изыскательских работ. Для потенциально опасных, неустойчивых к климатическим рискам участков на территории существующей и перспективной застройки будут разработаны карты геотехнических рисков.

Дмитрий Артюхов особо подчеркнул важность привлечения к этим исследованиям молодых ученых, специализирующихся на вечной мерзлоте.

«В следующем году начнем выдавать тревел-гранты – будем финансировать стажировки в наш регион студентов последних курсов вузов. В этот грант попадут расходы на дорогу и проживание. Ученые смогут приехать и проводить исследования по десяти приоритетным для Ямала темам в наших лабораториях, которые мы оснащаем уникальным оборудованием. С одной стороны, студенты будут знакомиться с регионом и выполнять свои научные работы, с другой – будем получать прикладные результаты исследований под нужды округа», – рассказал Дмитрий Артюхов.

Ежегодно планируется выдавать по пять тревел-грантов по 150 тысяч рублей лучшим студентам старших курсов, готовящим дипломные работы, срок поддержки – от одного года до трех лет. Молодые ученые получат возможность работы на высококлассном оборудовании лабораторий. Также округ сотрудничает с Российским научным фондом по совместным грантовым конкурсам на условиях 50-процентного софинансирования. В этом году такой грант получила команда ученых из Сибирского государственного университета путей сообщения. Результатом работ станет новый метод усиления основания автомобильных дорог на оттаивающих мерзлых грунтах для предотвращения их деформации. С 2023 года проводится региональный конкурс поддержки исследований по мерзлоте. Проект должен предусматривать проведение исследований в области мерзлотоведения на территории региона и срок его реализации не должен превышать трех лет. В прошлом году его получили МГУ им. Ломоносова, Сколковский институт науки и технологий, Институт геоэкологии имени Е.М. Сергеева РАН.

Также, начиная с 2023 года, регион вручает премии кандидатам и докторам наук по мерзлоте, что способствует созданию благоприятных условий для развития научных исследований по направлению «мерзлотоведение» на территории округа. Доктора наук получают по миллиону рублей, кандидаты – по 500 тысяч рублей. Первые награды получили молодые ученые из Салехарда, Тюмени и Москвы, специализирующиеся в области мерзлотоведения и грунтоведения, строительства и архитектуры. На конкурс 2024 года подано пять заявок, две из них от докторов наук, три – от кандидатов.

Округ также инициировал взаимодействие с вузами по подготовке специалистов, обладающих компетенциями по строительству на вечной мерзлоте, использованию передового оборудования для изучения мерзлотных процессов, анализа получаемых данных, построения моделей и прогнозов, разработки адаптационных мероприятий. Совместно с ТюмГУ на базе их передовой инженерной школы разработали магистерскую программу «Геотехника в криолитозоне». Регион предоставляет выплаты на обучение по программе тем, кто в течение последних трех лет окончил вуз по направлениям математических, естественных наук, инженерного дела. Сейчас слушателями программы являются 15 человек, выпуск планируется в 2025 году. Основная часть дипломных проектов реализуется студентами совместно с компаниями ТЭК региона.

С 2022 года студенты и аспиранты при поддержке Ямала получают опыт работы в полевых условиях по профилям: геология, строительство и геотехника, география, картография, дистанционное зондирование Земли, геоинформатика, экология, биология.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, IV Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории «Сириус» и продлится три дня. Это ежегодное ключевое событие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом страны Владимиром Путиным.

Салехард, Елена Васильева

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