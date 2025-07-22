В Салехарде очень резко подорожает проезд в автобусах

В Салехарде вырастет стоимость проезда в автобусах. Она составит 40 рублей. Тем, кто пользуется картой «Морошка», предоставят скидку в пять рублей. Новые цены начнут действовать с 1 августа, сообщают в мэрии.

Решение принято департаментом тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО.

Цена на проезд в автобусах столицы округа росла не так давно – осенью 2024 года. Стоимость билета за наличные установили на уровне 29 рублей, при условии безналичной оплаты проехать можно за 26 рублей.

Власти обещают, что сэкономить даже при условии повышения цен смогут льготники.

«Стоимость проездного на месяц – 2000 рублей, с «Морошкой» – 1750 рублей. Для школьников ничего не меняется – проездной, как и раньше, будет стоить 383 рубля в месяц. Для льготных категорий граждан проезд останется бесплатным! Как и раньше, бесплатно смогут ездить представители 50 льготных категорий, включая: ветеранов, пенсионеров, инвалидов, участников СВО и их детей, детей из многодетных и малоимущих семей», – сообщили в городской администрации.

Причину повышения стоимости проезда там не назвали.

Салехард, Наталья Ефремова

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