В Новом Уренгое подорожает проезд в общественном транспорте

В Новом Уренгое вырастет стоимость проезда в общественном транспорте до 43 рублей. Сейчас плата составляет 38 рублей. Прежняя стоимость билета останется только для тех, кто пользуется единой социальной картой «Морошка». Цены вырастут с 1 августа 2025 года, сообщают в мэрии газовой столицы.

«Стоимость месячного проездного билета – 2 280 рублей при оплате с применением карты «Морошка», 2 580 рублей – при иной форме оплаты», – уточнили власти города.

В отдалённый микрорайон Лимбяяха можно будет доехать за 123 рубля за наличные или без карты «Морошка». С картой проезд обойдётся в 118 рублей. Стоимость месячного проездного билета – 7 080 рублей (7 380 рублей – без социальной карты).

Проезд подорожает также в автобусах Салехарда. Там также будут предоставлять скидку только тем, кто оформит социальную карту «Морошка».

Ранее жители Ямала не раз жаловались на то, что их заставляют оформлять карту «Морошка» добровольно-принудительно, хотя для них это неудобно. Прокуратура обращала внимание на эти жалобы и запрещала чиновникам Лабытнанги требовать карту у посетителей спортивных секций.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов просил своих коллег больше рассказывать ямальцам о преимуществах карты «Морошка» для того, чтобы снимать волнения и побуждать людей участвовать в социальной программе. «Единая карта жителя Ямала должна затронуть почти каждого – больше полумиллиона человек. Задача стоит – сделать эффективную систему, удобную для жителей», – пояснял глава региона в конце 2023 года.



Сейчас только те жители региона, кто использует «Морошку», могут получить скидку на авиабилеты региональной АТК «Ямал».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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