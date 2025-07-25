Бастрыкин прокомментировал дело о взятке машиной «Порше» в отношении главы УФНС Ямала

Силовики завершили расследование уголовного дела в отношении начальника управления федеральной налоговой службы на Ямале Яны Калюжиной. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин в интервью РИА «Новости».

«Идёт процедура ознакомления с уголовным делом», – сообщили глава ведомства.

Яна Калюжина была задержана по подозрению в получении взятки, причём не деньгами, а автомобилем Porsche Cayenne и украшениями. Общая сума взяток, по данным г-на Бастрыкина – порядка 11 млн рублей.

Подарки главному налоговику Ямала сделали представители одной из нефтегазовых компаний (название не раскрыто до сих пор, как и подробности расследования). В обмен Яна Калюжина должна была снизить сумму недоимки по налогу на прибыль компании и не привлекать её к налоговой ответственности.

Ранее сообщалось, что компания не заплатила более 50 млн налогов.

Салехард, Наталья Ефремова

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