Начальница ФНС Ямала задержана за взятку в виде Porsche Cayenne

На Ямале начальницу управления ФНС задержали за взятку.

Яна Калюжина обещала помочь исключить из решения выездной налоговой проверки суммы недоимки, а также не привлекать к налоговой ответственности одну из местных нефтегазовых компаний в обмен на машину Porsche Cayenne.

«Она задержана у себя дома для проведения следственных действий. Калюжина подозревается в получении взятки в особо крупном размере в виде машины Porsche Cayenne стоимостью более 10 млн рублей», – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах округа.

В правоохранительных органах уточнили, что, по предварительным данным, компания не заплатила более 50 млн налогов. У Калюжиной дома и на рабочем месте проведены обыски.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube