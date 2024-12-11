Силовики обвиняют замглавы налоговой на Ямале в получении взятки

Ямальские следователи сообщили о задержании заместителя руководителя управления налоговой службы по ЯНАО и ещё одного сотрудника этого ведомства. Повод – возбуждение уголовного дела по статье «получение взятки». Им уже предъявлено обвинение.

«По данным следствия, в период с 2022 года по 2024 год фигуранты уголовного дела получили от руководителей коммерческой организации незаконное денежное вознаграждение за оказание услуг имущественного характера в Салехарде и Новом Уренгое. Кроме того, обвиняемые получили взятку за незаконное снижение сумм недоимки по налогам в отношении взяткодателей». – рассказали в Следкоме ЯНАО.

Оба фигуранта получили взятку в размере 2 424 796,39 рублей.

Заместителю руководителя УФНС России по ЯНАО избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы.

По данным агентства «Новый день», один из фигурантов – это заместитель начальника управления Саргис Григорян.

Ранее напомним, была задержана и руководитель ведомства – Яна Калюжина.

Новый Уренгой, Салехард, Наталья Ефремова

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