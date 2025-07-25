Следователи озвучили причину гибели туристов в парке «Ингилор»

В Следкоме Ямала рассказали подробности проверки по факту гибели двух туристов в природном парке Ингилор. ЧП случилось в начале мая 2025 года. Мужчина и женщина провалились на снегоходе в ущелье.
Владелицей снегохода была женщина, она передала право управления своему мужчине, который не умел водить такую технику
«Мужчина допустил опрокидывание снегохода в ущелье. Мужчина сразу погиб, женщина позднее в больнице», – рассказал руководитель следственного отдела по Приуральскому району Денис Хаустов в интервью агентству «Приуралье».
.Как писало издание «МК Ямал» , погибшая Ааастасия увлекалась экстремальными видами спорта. У неё остался сын.
Приуральский район, Наталья Ефремова
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