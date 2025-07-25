Следователи озвучили причину гибели туристов в парке «Ингилор»

В Следкоме Ямала рассказали подробности проверки по факту гибели двух туристов в природном парке Ингилор. ЧП случилось в начале мая 2025 года. Мужчина и женщина провалились на снегоходе в ущелье.

Владелицей снегохода была женщина, она передала право управления своему мужчине, который не умел водить такую технику

«Мужчина допустил опрокидывание снегохода в ущелье. Мужчина сразу погиб, женщина позднее в больнице», – рассказал руководитель следственного отдела по Приуральскому району Денис Хаустов в интервью агентству «Приуралье».

.Как писало издание «МК Ямал» , погибшая Ааастасия увлекалась экстремальными видами спорта. У неё остался сын.

Приуральский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube