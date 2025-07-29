На Ямале еще один ребенок выпал из окна

На Ямале следователи разбираются в обстоятельствах очередного ЧП с ребенком – в Ямальском районе пятилетняя девочка выпала из окна.
Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, по предварительным данным, 27 июля 2025 года в селе Панаевск девочка вечером выпала из окна третьего этажа многоквартирного дома. Она самостоятельно забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса – ребенок оказался на земле. Ее доставили в больницу, оказали помощь, угрозы жизни и здоровью девочки нет.
Следователями СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Как уже писал «Новый День», в июле на Ямале случилось несколько эпизодов выпадения детей из окон, открытых в связи с наступлением теплой погоды.
Салехард, Елена Васильева
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