На Ямале еще один ребенок выпал из окна

На Ямале следователи разбираются в обстоятельствах очередного ЧП с ребенком – в Ямальском районе пятилетняя девочка выпала из окна.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, по предварительным данным, 27 июля 2025 года в селе Панаевск девочка вечером выпала из окна третьего этажа многоквартирного дома. Она самостоятельно забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса – ребенок оказался на земле. Ее доставили в больницу, оказали помощь, угрозы жизни и здоровью девочки нет.

Следователями СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как уже писал «Новый День», в июле на Ямале случилось несколько эпизодов выпадения детей из окон, открытых в связи с наступлением теплой погоды.

Салехард, Елена Васильева

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