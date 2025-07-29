На Ямале проверят состояние рек, берегов, донных отложений и качества воды

На Ямале стартовал масштабный проект по мониторингу состояния водных объектов. Как уже писал «Новый День», речь идет о 28 реках и озерах и о 35 ключевых их участках в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и отдаленных поселках в семи районах округа – Приуральском, Пуровском, Красноселькупском, Надымском, Тазовском, Шурышкарском и Ямальском.Рабту выполнят сотрудники Научного центра изучения Арктики и гидрологи МГУ им. М.В. Ломоносова.

Как написал в своем тг-канале первый зам председателя Заксо ЯНАО Алексий Ситников,

29 июля представители комитета Заксобрания по экологии, промышленности и ЖКХ совместно с современными сотрудниками Центра изучения Арктики приступили к водному мониторингу на реке Щука в селе Белоярск.



«…производятся геодезические измерения для измерения динамики разрушения берегов и образования оврагов. Изучаются процессы подтопления и заболачивания, состояния почвенного и растительного покрова в водоохранной зоне. Также оценивается состояние компонентов природной среды в зонах ликвидации несанкционированных свалок. Кроме того, рассмотрим гидрологические параметры воды: скорость ветра, температуру и другие показатели», – пояснил Ситников.



Параллельно будут проводиться пробы воды и донных отложений для определения общего экологического состояния. На трех створах реки проведут батиметрическую съемку для идентификации изменений русла, а также аэрофотосъемку береговой линии с помощью квадрокоптера для оценки ее изменений.



Это позволит оценить экологическую ситуацию, выявить негативные явления, такие как размыв берегов и загрязнение, и принять своевременные меры по охране окружающей среды. Полученные результаты полезны как для органов власти при разработке экологических программ и знаний управленческих решений, так и для местных жителей, чья жизнь и деятельность зависят от современного состояния водных ресурсов.

Салехард, Елена Васильева

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