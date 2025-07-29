Строящаяся въездная стела в Новом Уренгое за год подорожала на 100 миллионов

В Новом Уренгое завершают возведение новой въездной стелы. Конструкция заменит историческую стелу, которая в 2023 году пострадала из-за непогоды. Работы выполняет «Уренгойская строительная компания» – фирма год назад получила контракт. Изначально на стелу планировали потратить 66 млн рублей, но что-то пошло не так. И летом 2025 года цена контракта выросла почти на 100 млн рублей. Теперь возведение конструкции обойдётся в 160 млн рублей.

На новой стеле будет настоящий газовый факел – её подключат к газовым сетям. Её высота составит 16 метров.

«Изюминкой обновленного объекта станет архитектурная подсветка из 200 световых огней, интегрированная в стелу. Символический «синий цветок» на новой стеле заменят на настоящий огонь. Высота пламени от газа составит около 1,5 м»,– сообщают в пресс-службе правительства Ямала 29 июля 2025 года.

Новая конструкция, по версии властей, станет увеличенной копией первой стелы, установленной ещё в 1979 году.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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