В Новом Уренгое открыли стелу за 160 млн рублей

В Новом Уренгое открыли стелу за 160 млн рублей. На знаке теперь горит настоящий огонь – ранее он был нарисованным. Подрядчиком стала фирма «Уренгойская Строительная Компания», принадлежит которая Малхазу Хабурзания.

Высота стелы равна 16 метрам. Стела подсвечивается.

Судя по короткому видео, опубликованному официальным сообществом Нового Уренгоя, факел на новом объекте открыли глава Нового Уренгоя Антон Колодин и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube