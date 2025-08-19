Из-за дороговизны строительство дороги Губкинский – Пурпе отложено на неопределённый срок

Власти не будут строить в ближайшее время четырёхполосную дорогу Губкинский-Пурпе. На это потребуется порядка 20 млрд рублей, сейчас такую сумму чиновники выделить на трассу не готовы. Об этом сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Губкинского 18 августа 2025 года. Он не отрицает, что эту трассу власти обещали жителям во время присоединения посёлка Пурпе к Губкинскому. Проект готов, но на стройку пока нет средств.

«Проект на завершающей стадии, но миллиардов под 20 он будет стоить. Путепровод очень дорогой (через жд пути прим.ред.). Вот всё, о чём сегодня просили жители – теннис, легкоатлеический манеж – всё это можно закрывать и только в дорогу вкладывать. Но когда мы расставляем приоритеты, ещё есть много проектов, которые нужно сделать», – объяснил отсрочку строительства дороги губернатор.

Три года назад власти обещали новую трасс говоря о том, что время в пути между Пурпе и Губкинском сильно сократится.

«Мы планируем построить четырёхполосную дорогу, короткую, без объезда. Тогда транзитный трафик уйдёт в сторону. Дорогой очень проект. У нас пока нет нигде четырёхполосных дорог. Но понимая, как две части города связаны между собой, у нас большое желание это сделать», – говорил три года назад на встрече с жителями глава ЯНАО.

Губкинский, Наталья Ефремова

