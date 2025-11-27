Трасса Губкинский-Пурпе останется без дополнительных фонарей

Власти Ямала не планируют делать дополнительное свещение на трассе Губкинскй-Пурпе, несмотря на высокую аварийность этого участка. Жителям предложили соблюдать ПДД, чтобы сберечь здоровье. Об этом шла речь сегодня в рамках пресс-конференции главы Дептранса Светланы Гиллих.

Вопрос об освещении задала муниципальная компания «Вектор». «Необходимо освещение на участке региональной трассы между Губкинским и Пурпе. Это очень аварийный участок, много резких поворотов, но его не освещают. Трафик интенсивный: каждое утро из Пурпе люди едут на работу, а дети в школу, вечером – обратно. А из Губкинского все едут в Пурпе на ж/д вокзал», – обозначили проблему журналисты.

Светлана Гиллих сообщила, что по нормативам освещения там достаточно.

«Общая протяжённость участка Губкинский-Пурпе 15 км. Действительно, это один из самых загруженных участков нашей трассы. Протяжённость освещения – почти 5 км. Освещение по нормативам делается в границах населённого пункта – там оно и выполнено. Могу посоветовать только одно – соблюдать скоростной режим. Аналитика причин ДТП на этой дороге говорит о том, что основная причина аварий – это несоблюдение правил дорожного движения. Много водителей выходят на обгон несмотря на наличие сплошной разметки и запрещающих знаков», – отметила чиновница.

Она добавила, что в планах властей всё ещё остаётся проект новой дороги. Но пока на дорогу Губкинский-Пурпе нет денег, как ранее и сообщал губернатор Дмитрий Артюхов.

«Зз перспективных проектов, после того как мы закончим работу на наших основных точках, а это более трёх лет – у нас есть проектная документация на строительство участка от Губкинского до Пурпе спрямляющего, сокращающего время в пути. Всё будет зависеть от финансирования», – заключила глава Дептранса.

Губкинский, Наталья Ефремова

