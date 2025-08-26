После «Честного маршрута»: на Ямале участникам СВО и их семьям еще добавили льгот

На Ямале для участников СВО упростили условия вступления в ряд жилищных программ.

Об этом губернатора Ямала Дмитрия Артюхова попросили жители на встречах в рамках «Честного маршрута», прошедшего по традиции в августе.

В частности, были расширены возможности использования двух региональных мер поддержки для защитников: 500 тысяч рублей для участников спецоперации, их семей и ветеранов боевых действий и одного миллиона взамен земельного участка для ветеранов боевых действий, получивших за участие в СВО государственные награды.

Теперь выплату в 500 тысяч рублей можно использовать на погашение ипотеки, взятой на строительство индивидуального жилого дома. Также появилась также возможность использовать выплату на покупку дома вместе с земельным участком и квартиры с неотделимыми улучшениями и оплатой ремонта.

Кроме указанных нововведений, меры поддержки можно направить на приобретение индивидуального дома или квартиры, первоначальный взнос по ипотеке, погашение уже действующего ипотечного кредита, а также на доплату за жилье, предоставленное взамен аварийного. Среди условий – жилье покупается только на территории Ямала, участники программы должны постоянно проживать в округе и иметь российское гражданство. Приобретаемое жилье может быть как первичным, так и вторичным.

Упрощены условия участия и в программе «Жилищный капитал молодой семьи», которая действует с начала этого года. Теперь требование о проживании на территории округа не менее одного года до рождения ребенка касается только одного родителя. Это позволит многим семьям, где муж или жена переехали на Ямал совсем недавно, воспользоваться жилищной поддержкой. Для участия семьям, которым ранее было отказано по этому условию, необходимо обратиться повторно в свою жилищную службу.

Также установлена возможность перечисления социальных выплат на банковские карты платежной системы МИР, упрощена проверка капитальности исполнения жилого дома с использованием ГИС ЖКХ, особенно для тех, у кого отсутствуют технические паспорта на жилые помещения. Кроме того, во всех порядках установлен запрет на приобретение гражданами жилых помещений у близких родственников в целях исключения фиктивных сделок купли-продажи жилья.

Салехард, Елена Васильева

