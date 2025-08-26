Персонал эвакуирован, находиться в здании запрещено – в мэрии Салехарда рассказали о больнице, съехавшей со свай

В администрации Салехарда рассказали о текущей ситуации с больницей, которая сегодня утром внезапно съехала во свай.

Как сообщается, инцидент случился в 07:40 – в здании больницы водников (ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России) началось повреждение свайного основания.

На место незамедлительно прибыли оперативные службы, представители администрации города во главе с Алексеем Титовским.

Здание построено в 1976 году, отметили в мэрии, на момент инцидента медицинский персонал и пациенты оперативно эвакуировались. Никто не пострадал.

«Причиной является разрушение деревянных конструкций фундамента здания. В результате происшествия угрозы для соседних зданий нет. Специалисты проверили состояние грунта – оно признано нормальным», – сообщил Антон Малахов, заместитель начальника Управления ГО и ЧС администрации города Салехарда.

Сейчас здание отключено от водоснабжения и электроснабжения. В настоящее время ведётся подготовка к переносу медицинского оборудования и кабинетов осмотра в другие помещения.

Врачи продолжат принимать пациентов по адресу: ул. Мира, дом 11а после проведения всех процедур переезда.

«Как только мы получим разрешение от оперативных служб, начнём перевозить оборудование. В данный момент в здании находиться запрещено», – прокомментировала главврач ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России Анна Крынцова.

Администрация города готова оказать содействие в организации переезда и в помощи создания комфортных условий для работы медперсонала.

Напомним, что проверку по факту смещения больницы со свай проводит прокуратура. Ему будет дана соответствующая оценка.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube