В Муравленко видеокамеры найдут жителей, неправильно выгуливающих собак

В Муравленко власти по камерам видеонаблюдения намерены искать жителей, которые неправильно выгуливают собак. В этом поможет система распознавания лиц, которой оборудованы камеры. Об этом сообщила глава города Елена Молдован во время своего «прямого эфира» в ВК. Она уточнила, что такую задачу ставит подчинённым. По её словам, владельцы питомцев должны уважать других горожан и соблюдать установленные правила.

«Есть понятие «модуль распознавания лиц». Это важная интересная штука, которая позволяет раскрывать преступления и административные правонарушения. У нас есть такие примеры. С 20 года у нас уже 650 административных правонарушений раскрыто с помощью камер. Эта работа тихо, но ведётся. И я надеюсь, что она будет становиться более массовой. Нельзя допускать курение в неположенных местах, нельзя допускать выгул собак в неположенных местах и с нарушением правил,– объяснила свою позицию глава Муравленко. – Кстати, по поводу собак. У нас в стадии формирования порядка 15 материалов по признаках административного правонарушения. Есть примеры, когда хозяев предупреждают, есть примеры, когда штрафуют – это порядка 4 тыс. рублей. Хочется обратиться к владельцам животных – помните правила выгула и не допускайте самостоятельного выгула. Сама вижу, когда ранним утром гуляю по городу, что собаки в ошейнике гуляют по улицам одни. Хозяин видимо, любит спать. Это недопустимо. Вижу, что и выгуливают собак в неположенных местах. Хотелось бы более интенсивно проводить работу в отношении нарушителей. И я такую задачу коллегам ставлю».

Как пояснила г-жа Молдован, в городе порядка 600 камер. И они все подключены к единой окружной системе видеонаблюдения. По её словам, выявлять нарушителей по камерам можно будет совсем скоро.

Весной этого года мэр Муравленко уже поднимала эту тему и тоже говорила о том, что жителей, которые позволяют собакам гадить на детских площадах, будут искать с помощью камер.

«Люди должны нести ответственность за нарушение правил. С другой стороны – тут вопрос фиксации нарушения. Я не могу к каждой собаке приставить полицейского. Где-то, может, с соседом нужно поговорить и тогда он не будет нарушать. Меня это тоже сильно возмущает, когда люди возле подъезда выгуливают собаку или, не дай Бог, на детской площадке. Но у нас и камер становится больше, и средств для фиксации таких нарушений становится больше. Если нарушители продолжат в том же духе, ответственность будет непременно», – говорила Елена Молдован.

Муравленко, Наталья Ефремова

