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«Меня это сильно возмущает»: глава Муравленко Молдован недовольна выгулом собак во дворах

страница «Вконтакте» Елены Молдован

Глава Муравленко Елена Молдован поделилась своим мнением о формировании культуры выгула собак в городе. Она отметила, что сама сердится, когда видит соседей, прогуливающихся с питомцами во дворе или на детских площадках.

«Контроль за выгулом собак – это вызов нам всем. И мне, и специализированным службам, и жителям нашего города. Я могу сказать твёрдо: если мы все вместе не заинтересуемся и не будем проявлять участие, то ничего и не получится. За прошлый год 24 штрафа было применено по отношению к тем, кто нарушает правила выгула собак. В этом году уже три протокола. Хозяева заплатили штрафы. Знаю, что бывают случаи, когда собак в результате самовольного выгула размещают в приют «Умка» и хозяева оплачивают пребывание в этом приюте», – сказала г-жа Молдован в рамках «прямого эфира» в ответ на вопрос горожанина.

Она добавила, что сейчас сложно фиксировать нарушения, но технические средства меняются, и вскоре процесс будет проще. Тут же она поделилась и своим отношением к тем, кто разрешает собакам гадить во дворах.

«Люди должны нести ответственность за нарушение правил. С другой стороны – тут вопрос фиксации нарушения. Я не могу к каждой собаке приставить полицейского. Где-то, может, с соседом нужно поговорить и тогда он не будет нарушать. Меня это тоже сильно возмущает, когда люди возле подъезда выгуливают собаку или, не дай Бог, на детской площадке. Но у нас и камер становится больше, и средств для фиксации таких нарушений становится больше. Если нарушители продолжат в том же духе, ответственность будет непременно», – заключила глава Муравленко.

Муравленко, Наталья Ефремова

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